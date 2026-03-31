06:00, 31 марта 2026

«Рассвет» из России сочли совершеннее Starlink

Астроном Железнов: Российская группировка «Рассвет» совершеннее Starlink
Иван Потапов
Иван Потапов
Архивное фото

Фото: Roscosmos / Globallookpress.com

Российская спутниковая группировка «Рассвет» совершеннее американского Starlink, поскольку менее подвержена синдрому Кесслера — лавинообразному накоплению мусора на околоземной орбите. Об этом астроном Николай Железнов рассказал НСН.

«В нашем варианте не требуется такое большое количество спутников, они запускаются на более высокую орбиту. Аппараты [главы SpaceX Илона] Маска движутся очень близко к Земле, иногда даже 200 километров, после пяти лет они тормозят и падают. Наши двигаются иначе, располагаются так, что их так много не требуется», — сказал эксперт.

По его словам, российские спутники «Рассвет» друг другу мешать не будут, поскольку у них есть своя система коррекции.

Ранее агентство Bloomberg написало, что спутники группировки «Рассвет» российской компании «Бюро 1440» могут стать конкурентом американской системы Starlink.

Также в марте компания «Бюро 1440» сообщила о запуске первых 16 одноименных спутников, которые считаются российским ответом Starlink.

В январе издание South China Morning Post со ссылкой на отчете компании SpaceX, поданный в Федеральную комиссию по связи США, рассказало, что аппараты системы Starlink за 2025 год вынужденно совершили около 150 тысяч уклонений от китайских спутников и космического мусора.

