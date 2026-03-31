17:48, 31 марта 2026

Результаты российского «Биона-М» № 2 обнародуют

Глава РАН Красников: Результаты эксперимента «Бион-М» № 2 обнародуют в апреле
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Иван Тимошенко / Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» / РИА Новости

Результаты российского биологического эксперимента в космосе «Бион-М» № 2 обнародуют в апреле. Об этом РИА Новости сообщил глава Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.

«В начале апреля будет сделан доклад по результатам этой миссии. Думаю, он обогатит мировую науку в этом направлении», — сказал руководитель.

В сентябре заместитель руководителя Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина Олег Кононенко заявил, что программа биологического спутника «Бион-М» № 2 оказалась исключительно российской.

В том же месяце спускаемый аппарат российского спутника «Бион-М» № 2 с мышами приземлился в Оренбуржье.

В августе издание NSF отмечало, что «Бион-М» № 2 создан на основе советского разведывательного космического аппарата «Зенит», который, в свою очередь, стал развитием корабля «Восток», доставлявшего первых космонавтов в космос в 1960-х годах.

