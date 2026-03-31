Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
01:11, 31 марта 2026Путешествия

Россия захотела продлить безвиз с одной популярной страной

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Анна Раткогло / РИА Новости

Россия и Китай намерены продлить безвизовый режим, который действует до сентября этого года. Об этом «Известиям» сообщил глава Минэка Максим Решетников.

Во втором квартале ведомство планирует подготовить свои предложения совместно с МИД РФ. Министр также отметил, что Москва заинтересована в развитии автотуризма с Китаем, который на данный момент пока недоступен.

Новое соглашение о продлении безвизового режима может создать возможности для развития автотуризма между странами, отметил Решетников.

Сейчас россияне теоретически могут въехать в Китай на личном автомобиле, однако на практике это сложно: требуется пройти техосмотр, оформить китайские водительские права и регистрационные номера, заранее согласовать маршрут с властями и перемещаться в сопровождении китайского гида.

Аналогичные трудности существуют и для поездок из Китая в Россию — только по специальному разрешению и в составе организованных групп.

Ранее посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что китайско-российское взаимодействие достигло зрелости и устойчивости. По словам посла, российско-китайские связи опираются на прочный фундамент вечного добрососедства, взаимовыгодного сотрудничества и общего выигрыша.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok