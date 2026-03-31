Россиян попросили искать хозяев потерянных денег

Адвокат Жорин: Нашедший на улице деньги должен вернуть их владельцу

Найденные на улице деньги забрать себе нельзя, нашедший должен попытаться вернуть их владельцу, а если он неизвестен — заявить в полицию. Об этом сообщил адвокат Сергей Жорин интернет-изданию «Газета.ru».

Он подчеркнул, что статья 227 ГК РФ определяет такие деньги как находку, которую подлежит вернуть владельцу. «Сам факт, что рядом нет хозяина, не делает деньги ничьими», — подчеркнул он. В случае если владелец неизвестен, то необходимо обратиться в полицию или в орган местного самоуправления.

Адвокат предупредил, что за незаконно присвоенную находку можно получить тюремный срок. Он пояснил, что присвоение найденных денег может квалифицироваться как кража, если человек понимает, что вещь чужая и не оставленная, не пытается вернуть ее, а обращает в свою пользу.

Ранее в центре Москвы подростки нашли сумку с 88 тысячами долларов. Они забрали 83 тысячи долларов себе, а остальные 5 тысяч сожгли. После этого подростки рассказали о находке родителям, и взрослые приняли решение отыскать хозяев наличных.