22:39, 31 марта 2026

Россиян попросили искать хозяев потерянных денег

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexey Malgavko / Reuters

Найденные на улице деньги забрать себе нельзя, нашедший должен попытаться вернуть их владельцу, а если он неизвестен — заявить в полицию. Об этом сообщил адвокат Сергей Жорин интернет-изданию «Газета.ru».

Он подчеркнул, что статья 227 ГК РФ определяет такие деньги как находку, которую подлежит вернуть владельцу. «Сам факт, что рядом нет хозяина, не делает деньги ничьими», — подчеркнул он. В случае если владелец неизвестен, то необходимо обратиться в полицию или в орган местного самоуправления.

Адвокат предупредил, что за незаконно присвоенную находку можно получить тюремный срок. Он пояснил, что присвоение найденных денег может квалифицироваться как кража, если человек понимает, что вещь чужая и не оставленная, не пытается вернуть ее, а обращает в свою пользу.

Ранее в центре Москвы подростки нашли сумку с 88 тысячами долларов. Они забрали 83 тысячи долларов себе, а остальные 5 тысяч сожгли. После этого подростки рассказали о находке родителям, и взрослые приняли решение отыскать хозяев наличных.

    Последние новости

    Над Крымом пропал военно-транспортный Ан-26

    В Финляндии сделали вывод после инцидента с украинскими дронами

    Карпин отреагировал на безголевую ничью в матче сборной России с Мали

    Папа Римский обратился к Трампу с просьбой

    Слова Трампа о воздушном пространстве Франции вызвали удивление в Париже

    Выплаты водителям по европротоколу увеличены не будут

    Жители украинского села с криками «позор» заблокировали путь военкомам

    Легендарный миллиардер предрек «катастрофический сценарий» из-за ядерного оружия

    Трамп назвал условие победы над Ираном

    США предупредили об опасной эпохе из-за Ирана

    Все новости
