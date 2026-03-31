Россиян предупредили о риске случайно обзавестись биологическим оружием

Врач Лавров: При плохом уходе увлажнитель воздуха станет биологическим оружием

При плохом уходе увлажнитель воздуха может превратиться в источник бактерий. О риске случайно обзавестись биологическим оружием дома предупредил россиян врач-терапевт Максим Лавров, пишет РИАМО.

Стоячая вода и влажные фильтры создают идеальную среду для размножения патогенов, отметил специалист. Одна из самых опасных бактерий, которая может завестись в популярном бытовом приборе, — легионелла. Она вызывает тяжелую пневмонию, также известную под названием «болезнь легионеров». Помимо этого, возможны острые аллергические реакции и другие заболевания дыхательных путей.

«Вы будете месяцами лечить бронхит антибиотиками, а причина — в черном налете на лопастях вентилятора. Споры аспергилла и кладоспориума, попадая в дыхательные пути, могут вызвать глубокие микозы. Грязный климат-контроль опаснее, чем сухой воздух», — подчеркнул Лавров.

Если просто доливать в устройство воду, а не мыть с дезинфицирующими средствами, то можно вырастить в нем целую колонию бактерий, заключил врач.

Ранее россиян предупредили, что непроветриваемые помещения создают угрозу для здоровья людей. По словам экспертов, в отапливаемых комнатах скапливаются пыль и аллергены, провоцирующие головную боль, усталость, ухудшение сна, сухость слизистых и снижение концентрации.