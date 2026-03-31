Россиянам дали советы по покупке дешевых билетов на поезда

ФПК: Цены на билеты на поезда растут по мере заполнения составов

Пассажирам российских поездов дали советы по покупке дешевых билетов в купе и СВ — цены растут ближе к дате и по мере заполнения составов. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал генеральный директор «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД) Владимир Пястолов.

По его словам, если приобретать билеты заранее, стоимость будет ниже, поскольку и большого спроса не будет. «Поэтому наиболее выгодным вариантом станет заблаговременная покупка билетов», — отметил спикер.

Ранее пьющим в поездах российским путешественникам пригрозили наказанием — юрист напомнил, что за это предусмотрена административная ответственность. Юрист уточнил, что поезда дальнего следования расцениваются судом как общественные места, поэтому распитие алкоголя там запрещено.