Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
19:42, 31 марта 2026Путешествия

Россиянам дали советы по покупке дешевых билетов на поезда

ФПК: Цены на билеты на поезда растут по мере заполнения составов
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Пассажирам российских поездов дали советы по покупке дешевых билетов в купе и СВ — цены растут ближе к дате и по мере заполнения составов. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал генеральный директор «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД) Владимир Пястолов.

По его словам, если приобретать билеты заранее, стоимость будет ниже, поскольку и большого спроса не будет. «Поэтому наиболее выгодным вариантом станет заблаговременная покупка билетов», — отметил спикер.

Ранее пьющим в поездах российским путешественникам пригрозили наказанием — юрист напомнил, что за это предусмотрена административная ответственность. Юрист уточнил, что поезда дальнего следования расцениваются судом как общественные места, поэтому распитие алкоголя там запрещено.

