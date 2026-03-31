Россиянам напомнили количество выходных в апреле

08:13, 31 марта 2026

Доцент Петкилев: В апреле россиян ждет восемь выходных
Марина Совина

Фото: Unsplash.com

Доцент Юридического института РУДН Петр Петкилев в беседе с РИА Новости напомнил россиянам количество выходных дней в апреле.

«Россиян в апреле ждут восемь выходных дней», — отметил эксперт, комментируя режим труда и отдыха при пятидневной рабочей неделе.

Он пояснил, что праздничные дни, объявленные нерабочими, перечислены в статье 112 Трудового кодекса РФ, в апреле таковых не предусмотрено. Последние длинные выходные были в стране с 7 по 9 марта в честь Международного женского дня.

Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина рассказала, что майские выходные в 2026 году в России будут самыми короткими за последние восемь лет из-за длинных новогодних каникул.

    Последние новости

    Минобороны выпустило заявление после атаки ВСУ на крупнейший нефтеналивной порт Балтики

    В Финляндии оценили готовность к войне

    Стало известно о возможном использовании ВСУ неба над НАТО для новой атаки по Ленобласти

    В Киев прибыли Кая Каллас и представители правительств стран Евросоюза

    Секс-работница назвала лучший тип клиентов

    В России захотели ввести второй обязательный иностранный язык в школах

    Франция заявила об извлечении уроков из СВО

    Россию накрыла аномалия

    Во Франции указали на преимущество России в конфликте с Украиной

    Глава МИД Финляндии прокомментировала инцидент с украинскими дронами

    Все новости
