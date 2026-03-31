Россиянам напомнили количество выходных в апреле

Доцент Петкилев: В апреле россиян ждет восемь выходных

Доцент Юридического института РУДН Петр Петкилев в беседе с РИА Новости напомнил россиянам количество выходных дней в апреле.

«Россиян в апреле ждут восемь выходных дней», — отметил эксперт, комментируя режим труда и отдыха при пятидневной рабочей неделе.

Он пояснил, что праздничные дни, объявленные нерабочими, перечислены в статье 112 Трудового кодекса РФ, в апреле таковых не предусмотрено. Последние длинные выходные были в стране с 7 по 9 марта в честь Международного женского дня.

Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина рассказала, что майские выходные в 2026 году в России будут самыми короткими за последние восемь лет из-за длинных новогодних каникул.