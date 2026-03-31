13:01, 31 марта 2026РоссияЭксклюзив

Россиянам напомнили о штрафах для самокатчиков

Автоюрист Славнов предупредил самокатчиков о грозящих штрафами нарушениях
Карина Мирзоян
Карина Мирзоян (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

В России с наступлением весны начинается сезон электросамокатов. Автомобильный юрист Дмитрий Славнов в разговоре с «Лентой.ру» предупредил о штрафах, которые грозят самокатчикам за нарушения.

«Штрафы предусмотрены за алкогольное опьянение, за езду вдвоем на одном самокате, за езду по местам, где они не могут проезжать, за пьянку, за передачу аккаунта другому человеку», — сказал Славнов.

Говоря о достаточности имеющихся мер, эксперт пояснил, что сразу вводить большие штрафы нельзя, поскольку нужно посмотреть, как они будут себя вести на данном уровне.

«Сразу огромные штрафы вводить нельзя, нужно посмотреть, как они будут на данном уровне себя ввести, будет ли их достаточно или нет, и потом уже принимать решение. Сейчас с начала введения штрафов прошло довольно-таки мало времени», — добавил Славнов.

Ранее стало известно, что Росстандарт ввел в действие поправку к ГОСТ 50577, которая устанавливает новый тип государственных номеров для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Сообщалось также, что в Санкт-Петербурге хотят полностью запретить въезд в исторический центр города на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности.

    Последние новости

    Россиянам объяснили рассылку писем из Реестра воинского учета от «Госуслуг»

    Европу призвали готовиться к затяжному энергокризису из-за войны в Иране

    Автоледи чудом не угробила во время тест-драйва пять детей

    Косметолог высказалась о новой внешности Прилучного словами «полный фарш»

    Путин провел разговор с иностранным лидером

    В России захотели разрешить записывать мертвого отцом ребенка при одном условии

    Дачников призвали срочно рассадить друг от друга некоторые культуры

    Зендея пообещала исчезнуть с экранов

    В США рекордно подорожал бензин

    В Подмосковье предотвратили теракт

    Все новости
