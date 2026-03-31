Россиянам назвали воспринимаемые несерьезно причины высокого давления

Кардиолог Бонадыкова: Недосып и рваный сон могут вызывать повышение давления

Кардиолог «Скандинавского Центра Здоровья» Валерия Бонадыкова перечислила причины высокого давления, которые часто не воспринимают всерьез. О них врач предупредила россиян в разговоре с «Лентой.ру».

Одной из таких причин врач назвала проблемы со сном. «Недосып и рваный сон повышают активность нервной системы. Сердце работает напряженнее, сосуды чаще находятся в спазме, ночью давление хуже снижается. Утром значения нередко оказываются выше», — пояснила Бонадыкова.

По ее словам, давление может повышаться из-за противовоспалительных обезболивающих, а также из-за таблеток от простуды, сосудосуживающих капель и спреев от заложенности носа.

Наконец, скачки давления могут быть вызваны хронической болью. «Постоянная боль удерживает организм в режиме напряжения. Тонус сосудов выше, сон хуже, а обезболивающие используются чаще. В результате давление может выйти на новый уровень и держаться», — добавила Бонадыкова.

