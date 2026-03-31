Россиянин поставил 8 тысяч на семь футбольных матчей и выиграл почти 15 миллионов рублей

19:35, 31 марта 2026

Россиянин поставил 8 тысяч на футбольные матчи и выиграл почти 15 миллионов
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Матч «Сельта» — «Реал Мадрид». Фото: Jose Manuel Alvarez Rey / Getty Images

Клиент букмекерской компании (БК) поставил 8,6 тысячи рублей на семь футбольных матчей. Об этом сообщает Betonmobile.

Россиянин собрал экспресс-ставку, ее общий коэффициент составил 1741.74. Среди прогнозов игрока было то, что и «Сельта», и мадридский «Реал» забьют в первом тайме очной встречи, а также то, что аналогичное событие случится во встрече Кубка России между «Спартаком» и «Динамо».

Все прогнозы оказались верными, и ставка россиянина сыграла. Он пополнил свой счет почти на 15 миллионов рублей.

Ранее россиянин поставил на ничью в матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ньюкасл» — «Барселона» и выиграл 22 миллиона рублей. Успех игроку принесла ставка с коэффициентом 3,90.

