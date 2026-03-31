14:56, 31 марта 2026

Российская «Скорлупа» поступила в зону СВО

НПЦ «Ушкуйник»: В зону СВО поступили российские безэкипажные катера «Скорлупа»
Иван Потапов
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В зону специальной военной операции (СВО) поступили российские безэкипажные катера (БЭК) двойного назначения «Скорлупа», сообщил ТАСС заместитель генерального директора научно-производственного центра (НПЦ) «Ушкуйник» Евгений Мандельштам.

По его словам, операторы БЭК заранее прошли обучение на морском полигоне. «В данный момент мы собираем заявки от командиров, которым нужны БЭКи для выполнения их боевых задач», — сказал замгендиректора НПЦ.

Мандельштам добавил, что в настоящее время идет проработка сценариев применения «Скорлупы», в частности, с оптоволоконным летательным дроном «Князь Вандал Новгородский» (КВН). «Базово любой дрон — водный, летучий или ездящий по земле — это всегда доставка, мониторинг и нанесение удара», — уточнил специалист.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Русская охота. Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
Русская охота.Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
19 октября 2022

Ранее агентство со ссылкой на НПЦ сообщило, что Вооруженные силы России получили новую модификацию дрона КВН.

Также в марте ТАСС со ссылкой на генерального конструктора разработавшей беспилотник инженерной команды сообщило, что в зоне СВО начали боевые испытания барражирующего боеприпаса «Князь Владимир Святославович» (КВС).

    «Жители жалуются на химический запах». На крупнейшем нефтехимическом предприятии России прогремел мощный взрыв, есть пострадавшие

    Одну из самых жестких группировок в Москве осудили за 21 расправу

    42-летняя звезда «Улицы Коронации» раскрыла секреты моложавой внешности

    Футболист Смолов помирился с пострадавшим в деле о драке

    Пентагон не исключил размещение в Иране сухопутных войск

    В Госдуме призвали разобраться с незаконными штрафами для одной категории водителей

    Из живота четырехлетнего мальчика достали 19 магнитов в Москве

    Россиян предупредили о риске случайно обзавестись биологическим оружием

    Выросло число жертв и пострадавших при взрыве на химзводе в Нижнекамске

    Лариса Долина победила в суде

    Все новости
