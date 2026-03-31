Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:03, 31 марта 2026

Российские чиновники нажили сотни миллионов рублей на детях-сиротах

Ущерб от действий экс-главы района Кемеровской области достиг 290 млн рублей
Варвара Митина (редактор)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Кемеровской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшей главы Кемеровского района Марины Коляденко и ее первого заместителя Татьяны Коноваловой. Об этом пишет ТАСС.

Они обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями при приобретении жилья для детей-сирот.

По версии следствия, в 2022–2024 годах чиновницы заключили 35 муниципальных контрактов на сумму свыше 330 миллионов рублей. Средства были направлены на строительство многоквартирных домов в поселке Звездном. Квартиры должны были быть переданы льготникам в 2023 году, однако подрядчик сорвал сроки.

Несмотря на это, обвиняемые, зная, что сроки нарушены, а банковские гарантии по четырем контрактам действуют лишь до января 2024 года, не стали расторгать контракты и требовать возврата средств. Их целью, как считает следствие, было освоение бюджетных денег к концу финансового года. В результате бюджет муниципального образования потерял более 290 миллионов рублей.

Об аресте Коляденко сообщали 31 мая 2025 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok