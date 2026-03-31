Российские чиновники нажили сотни миллионов рублей на детях-сиротах

Ущерб от действий экс-главы района Кемеровской области достиг 290 млн рублей

В Кемеровской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшей главы Кемеровского района Марины Коляденко и ее первого заместителя Татьяны Коноваловой. Об этом пишет ТАСС.

Они обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями при приобретении жилья для детей-сирот.

По версии следствия, в 2022–2024 годах чиновницы заключили 35 муниципальных контрактов на сумму свыше 330 миллионов рублей. Средства были направлены на строительство многоквартирных домов в поселке Звездном. Квартиры должны были быть переданы льготникам в 2023 году, однако подрядчик сорвал сроки.

Несмотря на это, обвиняемые, зная, что сроки нарушены, а банковские гарантии по четырем контрактам действуют лишь до января 2024 года, не стали расторгать контракты и требовать возврата средств. Их целью, как считает следствие, было освоение бюджетных денег к концу финансового года. В результате бюджет муниципального образования потерял более 290 миллионов рублей.

Об аресте Коляденко сообщали 31 мая 2025 года.