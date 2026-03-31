Российский школьник устроил заплыв по реке в ванне и попал на видео

В ХМАО школьник устроил заплыв по реке в ванне и попал на видео

В ХМАО школьник решил устроить заплыв по реке в ванне и попал на видео. Внимание на ситуацию в российском регионе обратило издание KP.RU.

На записи, которая стала популярной в сети, можно увидеть, как ребенок в куртке темного цвета плывет в поддоне от душевой кабины по реке Конда, которая еще не полностью освободилась ото льда. Чтобы как можно дальше уйти от берега, он использует палку.

Бесстрашного мальчика заметили и вытащили из воды спасатели МЧС, которые патрулировали береговую зону Конды.

Мнения пользователей соцсетей разделились. Одни осудили поступок школьника, а другие оправдали его. Последние признались, что в детстве плавали на самодельных плотах и назвали героя видео будущим Федором Конюховым.

Ранее жители затопленного паводками Братска устроили заплыв по улицам на сапбордах.

