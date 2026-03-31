Российский школьник устроил заплыв по реке в ванне и попал на видео

17:48, 31 марта 2026

В ХМАО школьник устроил заплыв по реке в ванне и попал на видео
Полина Кислицына (Редактор)

В ХМАО школьник решил устроить заплыв по реке в ванне и попал на видео. Внимание на ситуацию в российском регионе обратило издание KP.RU.

На записи, которая стала популярной в сети, можно увидеть, как ребенок в куртке темного цвета плывет в поддоне от душевой кабины по реке Конда, которая еще не полностью освободилась ото льда. Чтобы как можно дальше уйти от берега, он использует палку.

Бесстрашного мальчика заметили и вытащили из воды спасатели МЧС, которые патрулировали береговую зону Конды.

Мнения пользователей соцсетей разделились. Одни осудили поступок школьника, а другие оправдали его. Последние признались, что в детстве плавали на самодельных плотах и назвали героя видео будущим Федором Конюховым.

Ранее жители затопленного паводками Братска устроили заплыв по улицам на сапбордах.

    Последние новости

    В России губернатор впервые обязал бизнес искать контрактников для армии. В Госдуме ответили: «Мы же не в Советском Союзе!»

    Пассажирка поезда вцепилась в волосы проводнице за отказ воспользоваться туалетом

    Зеленский обсудит с США пасхальное перемирие

    Тело северокорейца два часа лежало на детской площадке в Москве

    Китай и Пакистан выдвинули инициативу по Ближнему Востоку

    Центробанки разных стран разочаровались в госдолге США

    Стал известен стартовый состав сборной России на матч с Мали

    Китайцы нарекли Крис Дженнер богиней богатства и заполонили соцсети ее фото

    Отец и сын поймали окуня и нашли внутри живого черепашонка

    Турист спрыгнул с водопада на глазах у группы, показал большой палец и ушел под воду

    Все новости
