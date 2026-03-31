Дмитриев: Туску придется объяснять полякам, почему у них нет топлива

Премьер-министру Польши Дональду Туску вскоре придется объясняться перед своими гражданами, почему в стране нет топлива. Об этом в соцсети X написал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Клоуны из Евросоюза, у которых нет ни нефти, ни газа вместо того, чтобы искать и находить решения в сфере энергетики, заняты нападками на других членов организации. Скоро Туск будет занят тем, что будет объяснять своим гражданам, почему его русофобская политика привела к тому, что у них нет ни топлива, ни газа», — написал Дмитриев.

Так глава РФПИ прокомментировал пост Туска о том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и глава МИД страны Петер Сийярто «уже давно покинули Европу».

Ранее сообщалось, что Европа столкнулась с чудовищными последствиями войны на Ближнем Востоке. Резкое подорожание энергоресурсов и, как следствие рост цен на электроэнергию создает колоссальную нагрузку на домохозяйства и бизнес.

