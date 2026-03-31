Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:10, 31 марта 2026Россия

Спецпредставитель Путина пообещал Туску проблемы с поляками

Дмитриев: Туску придется объяснять полякам, почему у них нет топлива
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Премьер-министру Польши Дональду Туску вскоре придется объясняться перед своими гражданами, почему в стране нет топлива. Об этом в соцсети X написал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Клоуны из Евросоюза, у которых нет ни нефти, ни газа вместо того, чтобы искать и находить решения в сфере энергетики, заняты нападками на других членов организации. Скоро Туск будет занят тем, что будет объяснять своим гражданам, почему его русофобская политика привела к тому, что у них нет ни топлива, ни газа», — написал Дмитриев.

Так глава РФПИ прокомментировал пост Туска о том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и глава МИД страны Петер Сийярто «уже давно покинули Европу».

Ранее сообщалось, что Европа столкнулась с чудовищными последствиями войны на Ближнем Востоке. Резкое подорожание энергоресурсов и, как следствие рост цен на электроэнергию создает колоссальную нагрузку на домохозяйства и бизнес.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok