07:37, 31 марта 2026

Среди наемников ВСУ появились последователи Эскобара

Марина Совина
Последователи колумбийского наркобарона Пабло Эскобара появились в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет РИА Новости.

На ресурсах организации, занимающейся набором наемников для ВСУ, было опубликовано интервью с бразильским бойцом бригады «Хартия».

На одном из шевронов его формы изображен Эскобар в окружении вооруженных людей, а также пачки денег. Надписи на нашивке отсылают к Медельину — родному городу наркобарона, и к 1992 году, когда он совершил побег из тюрьмы.

Пабло Эскобар считается одним из самых известных преступников в истории — он был колумбийским наркобароном и возглавлял Медельинский картель. По оценкам, его деятельность привела к гибели тысяч людей.

Ранее 25-летний колумбийский наемник заявил, что оказался завербован в украинскую армию через ролики в TikTok. Он купился на уловку под предлогом предоставления бесплатных авиабилетов.

