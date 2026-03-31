США предупредили об опасной эпохе из-за Ирана

22:46, 31 марта 2026

Atlantic: США превратились в сверхдержаву-изгоя из-за конфликта с Ираном
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Andrea Hanks / Globallookpress.com

США превратились в сверхдержаву-изгоя из-за военной операции против Ирана. На это указывает издание The Atlantic.

По словам автора статьи, война против Ирана вбила еще больший клин между Вашингтоном и его бывшими союзниками, а также укрепила позиции России и Китая, ускорила глобальный политический и экономический хаос и сделала США более слабыми и изолированными, чем когда-либо с 1930-х годов.

В материале отмечается, что Вашингтон получал поддержку союзников во время и после холодной войны, невзирая на геополитические обстоятельства, а его влияние узаконивалось через ООН и НАТО, однако «эти времена прошли и в ближайшее время не вернутся».

По мнению издания, теперь страны, которые когда-то поддерживали США, будут сторониться их или объединятся против них. «Не потому, что они этого хотят, а потому, что США не оставляют им выбора, потому что они не будут ни защищать их, ни воздерживаться от их эксплуатации. Добро пожаловать в эпоху американской сверхдержавы-изгоя. Это будет одиноко и опасно», — пишет Atlantic.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что пока не готов объявить об окончании операции против Ирана и прекращении усилий по восстановлению нормального судоходства в Ормузском проливе.

    Последние новости

    Над Крымом пропал военно-транспортный Ан-26

    В Финляндии сделали вывод после инцидента с украинскими дронами

    Карпин отреагировал на безголевую ничью в матче сборной России с Мали

    Папа Римский обратился к Трампу с просьбой

    Слова Трампа о воздушном пространстве Франции вызвали удивление в Париже

    Выплаты водителям по европротоколу увеличены не будут

    Жители украинского села с криками «позор» заблокировали путь военкомам

    Легендарный миллиардер предрек «катастрофический сценарий» из-за ядерного оружия

    Трамп назвал условие победы над Ираном

    США предупредили об опасной эпохе из-за Ирана

    Все новости
