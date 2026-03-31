Стало известно о ДТП с участием российского вице-губернатора

Вице-губернатор Саратова Михаил Исаев попал в больницу после ДТП. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Авария произошла около 00:20 напротив дома чиновника. По данным канала, Исаев, будучи за рулем своей Chery Tiggo, не справился с управлением и на скорости врезался в пустой припаркованный Ford Focus.

По словам очевидцев, вице-губернатор якобы отказывался выходить из машины до приезда медиков. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Ранее начальник отдела ветнадзора управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия Павел Яблоновский попал в ДТП. Спасти чиновника не удалось.

