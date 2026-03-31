Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:16, 31 марта 2026Россия

Стало известно о ДТП с участием российского вице-губернатора

Mash: Вице-губернатор Саратова Исаев попал в больницу после ДТП
Елена Торубарова
Елена Торубарова

Фото: Кристина Хрусталева / Коммерсантъ

Вице-губернатор Саратова Михаил Исаев попал в больницу после ДТП. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Авария произошла около 00:20 напротив дома чиновника. По данным канала, Исаев, будучи за рулем своей Chery Tiggo, не справился с управлением и на скорости врезался в пустой припаркованный Ford Focus.

По словам очевидцев, вице-губернатор якобы отказывался выходить из машины до приезда медиков. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Ранее начальник отдела ветнадзора управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия Павел Яблоновский попал в ДТП. Спасти чиновника не удалось.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok