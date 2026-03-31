23:55, 31 марта 2026

Стало известно о выводе из строя Ираном двух «важнейших» самолетов ВВС США

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: @Sepah_FA

В ходе ракетного удара Ирана по американской военной базе Принц-Султан в Саудовской Аравии были выведены из строя два самолета дальней радиолокационной разведки ВВС США E-3 Sentry. Об этом National Public Radio (NPR) рассказал чиновник в Вашингтоне.

Ранее сообщалось, что в результате атаки был уничтожен один борт. Однако, как выясняется, еще один из «важнейших» военных самолетов получил повреждения. Также были ранены до 20 человек.

По появившимся в сети кадрам видно, что у одного самолета ракета попала в район радара кругового обзора AN/APY-2. В результате борт был фактически разрублен пополам и восстановлению не подлежит.

E-3 Sentry играет ключевую роль в управлении боевым пространством, отслеживании беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также ракет и других самолетов за сотни километров.

