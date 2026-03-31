12:58, 31 марта 2026Россия

Стало известно об обнаружении тела рабочего из Северной Кореи на детской площадке в Москве

Рабочий без признаков жизни несколько часов пролежал на площадке в Новой Москве
Майя Назарова

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Рабочий из Северной Кореи без признаков жизни несколько часов пролежал на детской площадке в Новой Москве. Об обнаружении тела стало известно «Газете.ru» от очевидцев.

Одна из свидетельниц происшествия в беседе с изданием отметила, что иностранец был накрыт. Территорию огородили, рядом дежурили сотрудники полиции.

Как утверждает женщина, за происходящим наблюдали дети и пожилые горожане. Все они реагировали по-разному: кого-то находка пугала, кого-то шокировала.

До этого сообщалось, что северокорейца выгрузили из автобуса соотечественники. Предположительно, мужчина получил смертельную травму на стройке, писало издание MK.RU.

Ранее в Екатеринбурге тело мужчины неделю пролежало в комнате и начало разлагаться.

    Последние новости

    Россиянам объяснили рассылку писем из Реестра воинского учета от «Госуслуг»

    ФСБ показала видео с места ликвидации украинского агента в Подмосковье

    Европу призвали готовиться к затяжному энергокризису из-за войны в Иране

    Автоледи чудом не угробила во время тест-драйва пять детей

    Косметолог высказалась о новой внешности Прилучного словами «полный фарш»

    Путин провел разговор с иностранным лидером

    В России захотели разрешить записывать мертвого отцом ребенка при одном условии

    Дачников призвали срочно рассадить друг от друга некоторые культуры

    Зендея пообещала исчезнуть с экранов

    В США рекордно подорожал бензин

    Все новости
