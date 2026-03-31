Стало известно об обнаружении тела рабочего из Северной Кореи на детской площадке в Москве

Рабочий из Северной Кореи без признаков жизни несколько часов пролежал на детской площадке в Новой Москве. Об обнаружении тела стало известно «Газете.ru» от очевидцев.

Одна из свидетельниц происшествия в беседе с изданием отметила, что иностранец был накрыт. Территорию огородили, рядом дежурили сотрудники полиции.

Как утверждает женщина, за происходящим наблюдали дети и пожилые горожане. Все они реагировали по-разному: кого-то находка пугала, кого-то шокировала.

До этого сообщалось, что северокорейца выгрузили из автобуса соотечественники. Предположительно, мужчина получил смертельную травму на стройке, писало издание MK.RU.

