Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:06, 31 марта 2026

Танкеры одной страны освободят от платы за проход через Ормузский пролив

Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Igor Grochev / Shutterstock / Fotodom

Власти Ирана освободят торговые суда Малайзии от платы за проход через Ормузский пролив, который в настоящее время остается почти полностью заблокированным. Об этом заявил глава Министерства транспорта (Минтранса) азиатской страны Энтони Локе Сиеу Фук, его слова приводит Bloomberg.

Малайзия остается для Ирана дружественной страной, отметил министр. По этой причине плата за проход судов через Ормузский пролив не распространится на суда из азиатского государства. «Мы являемся дружественной страной и поддерживаем хорошие дипломатические отношения с правительством Ирана», — констатировал Фук.

О том, что власти Ирана начали брать с некоторых коммерческих судов плату за безопасный проход через Ормузский пролив, источники агентства сообщали еще неделю назад, 24 марта. Собеседники Bloomberg отмечали, что цена вопроса для отдельно взятого танкера может доходить до двух миллионов долларов.

При этом претендовать на поблажку со стороны властей Ирана, как пояснялось, смогут лишь торговые суда и танкеры из дружественных Тегерану стран. Что касается американских и израильских кораблей, то им правительство ближневосточной страны рекомендовало держаться подальше от ключевой в регионе логистической артерии. В противном случае, предупреждали в Меджлисе, иранские военные оставляют за собой право наносить ракетные удары по такого рода целям.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о мощном взрыве на заводе в крупном российском городе

    Назван единственный способ полного отключения Telegram в России

    Найдено природное средство для защиты кишечника от воспалений

    На Украине назвали неожиданный способ восстановить отношения с Россией

    Власти впервые прокомментировали взрыв на российском заводе

    ФСБ вывели из здания «Башкиравтодора» его руководство

    Уехавший в Европу комик раскрыл трудности с оформлением гражданства

    Стрелявший на детской площадке в Москве россиянин выслушал приговор

    Отец Илона Маска допустил переезд в Москву

    Похожий на огромный гриб столб дыма после взрыва на российском заводе попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok