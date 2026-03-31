14:55, 31 марта 2026Экономика

Аномальное тепло в российских регионах объяснили

Синоптик Позднякова: Сибирский антициклон принес в Россию рекордное тепло
Виктория Клабукова

Фото: Кристина Соловьева / РИА Новости

В конце марте российские регионы поставили больше трех десятков рекордов тепла. В чем причина такого аномального для ранней весны тепла, aif.ru объяснила ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова.

Такую аномально жаркую погоду на территорию европейской части России принес сибирский антициклон. «Такая не по-мартовски жаркая погода связана с захватившей пространство западной частью сибирского антициклона», — заявила синоптик.

Финальные дни марта запомнились россиянам немалым числом метеорекордов. Так, 29 марта в Самаре воздух прогрелся до плюс 17,4 градуса, обставив рекорд 2020 года. В городе Фролово Волгоградской области в тот же день столбики термометров поднялись до отметки плюс 22,7 градуса. Москва сумела лишь приблизиться к рекорду 2007 года, не дотянув, по словам Поздняковой, совсем немного.

Период аномального тепла с началом апреля сменится для столичного региона волной похолодания. Температура в эти выходные, 4-5 апреля, снизится до плюс 8-13 градусов. В целом в апреле и мае погодная обстановка в Москве будет опережать климатическую норму, однако синоптики не исключают снегопад и «черемуховые холода».

