Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
00:47, 31 марта 2026

Bloomberg: Три перевозящие топливо в Европу танкера сменили маршрут в Атлантике
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Три танкера, перевозящие дизельное топливо в Европу, сменили маршрут в Атлантике. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Танкеры, перевозившие дизельное топливо в Европу, изменили курс в Атлантическом океане», — отмечает агентство, ссылаясь на данные отслеживания судов.

По данным аналитической компании Vortexa, а также информации по отслеживанию судов, танкеры Aliai, Minerva Vaso и Grand Ace 6 в последние недели загрузили дизельное топливо в США и изначально направлялись в Европу: два из них держали курс на Амстердам, а Aliai — на Гибралтар.

Однако затем все три судна резко сменили маршрут в Атлантический океан. В настоящее время Grand Ace 6 направляется в Ломе — столицу Того, а два других танкера взяли курс на юго-восток.

Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили обсудил с коллегами из стран Балтии и Северной Европы захват танкеров, которые могут быть связаны с российским теневым флотом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok