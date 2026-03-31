14:28, 31 марта 2026

Трое карманников притворялись туристами для совершения краж на экскурсиях в Европе

Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Oleg Medvedytskov / Shutterstock / Fotodom

Трое карманников притворялись путешественниками, чтобы регулярно совершать кражи в туристических достопримечательностях Европы. Об этом сообщило издание Cronica Balear.

По данным источника, банда была выявлена и взята под стражу в 2025 году, однако судебное разбирательство по делу продолжается до сих пор. Полиция сообщила, что гражданин Румынии и две женщины действовали скоординировано и профессионально. Надев подходящую для приезжих одежду, злоумышленники посещали с экскурсиями Пальмский собор на Майорке, Испания, и незаметно обкрадывали прохожих — в основном туристов.

Чаще всего воры забирали кошельки и кредитные карты, затем расплачивались ими в различных заведениях города. После ареста, обвиняемым выдали официальный запрет на посещение центральных районов Пальмы. Однако расследование не завершено. Гражданская гвардия предполагает, что будут произведены дополнительные аресты при выявлении пособников преступной группировки.

Ранее турист пропил полмиллиона рублей в отеле на Майорке. Когда мужчина попросил продлить номер, персонал гостиницы потребовал оплатить имеющийся долг. После этого путешественник сбежал на чужом автомобиле.

