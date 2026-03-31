Туристка вонзила нож в спину возлюбленного подруги во время отдыха в Европе

La Voz: Туристка вонзила нож в спину мужчины в Маспаломасе на Канарских островах

Отдыхавшая в Европе туристка вонзила нож в спину возлюбленного своей подруги, попыталась улететь домой и попалась в аэропорту. Об этом сообщила газета La Voz.

24 марта трое путешественников выпивали в апартаментах в Маспаломасе на Канарских островах, Испания. Во время отдыха 34-летняя путешественница внезапно схватила нож и нанесла два удара мужчине. После нападения она бросила пострадавшего истекать кровью и сбежала с места происшествия, направившись в воздушную гавань Гран-Канарии, откуда планировала улететь в Германию.

Однако сотрудники полиции обнаружили подозреваемую в зоне посадки и арестовали на месте. Иностранке предъявили обвинение в покушении на убийство, разбирательство по ее делу продолжается. Уточняется, что раненого мужчину доставили в больницу.

