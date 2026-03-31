Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:45, 31 марта 2026Мир

Ульянов допустил провокации со стороны Украины на Чернобыльской АЭС

Никита Хромин (ночной линейный редактор)
Михаил Ульянов

Михаил Ульянов. Фото: Global Look Press

Украинская сторона может устроить провокацию на Чернобыльской АЭС. Такую точку зрения в беседе с РИА Новости высказал постпред России при международных организация в Вене Михаил Ульянов.

По его словам, сейчас никаких признаков подготовки таких провокаций нет, однако исключать подобного сценария нельзя. «Украинская сторона неоднократно устраивала провокации всякого рода. И исключать каких-то действий против Чернобыльской АЭС мы, наверное, не можем», — сказал дипломат.

Ранее сообщалось, что Россия располагает сведениями о подготовке Вооруженными силами Украиным провокаций с использованием химического оружия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok