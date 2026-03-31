В Госдуме назвали влияющие на размер пенсии условия

Нилов: Количество страховых баллов для пенсии зависит от размера зарплаты

Согласно действующим нормам законодательства, для назначения пенсии требуется достижение пенсионного возраста, минимальный страховой (трудовой) стаж и заработанное минимальное количество страховых баллов, рассказал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. В беседе с «Лентой.ру» он назвал главные условия влияющее на размер пенсии.

«Чем больше страховых баллов заработано — тем выше пенсия. Страховые баллы зависят от зарплаты: чем больше зарплата — тем больше страховых баллов», — сообщил депутат.

Парламентарий добавил, что есть отдельные категории граждан, которым положена повышенная фиксированная выплата. Это касается тех пенсионеров, на иждивении которых находится несовершеннолетний ребенок, тех, кто 30 и более лет занимался сельским хозяйством, россиян старше 80 лет и других, привел примеры Нилов.

Существует также дополнительное материальное обеспечение к пенсии, например, за звание «Мать-героиня», «Герой Труда», поделился собеседник «Ленты.ру».

Граждане, работающие в серой или черной зоне, по достижению пенсионного возраста могут столкнуться с риском, что пенсию им могут не назначить, обратил внимание депутат. «Поэтому об этом нужно заранее думать, когда работодатель понуждает получать зарплату в конверте, официальное ее не выплачивая», — призвал политик.

Ранее сообщалось, что в январе средний размер назначенных пенсий достиг 25 255 рублей. По сравнению с тем же периодом прошлого года сумма выросла на девять процентов.