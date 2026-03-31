В Финляндии сделали вывод после инцидента с украинскими дронами

Европейский союз (ЕС) осознанно предоставляет Киеву свою территорию для атак на Россию. Об этом РИА Новости заявил финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема, комментируя инцидент с упавшими на территории государства украинскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).
«Это произошло после серии аналогичных инцидентов в странах Балтии — Эстонии и Латвии — что заставляет меня думать, что Евросоюз полностью осведомлен о таких атаках и теперь предоставляет свои территории Украине для проведения атак на нескольких фронтах», — сделал вывод он.
Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо рассказал, что на территории страны упали украинские беспилотники. В связи с произошедшим Орпо заявил о нарушении территориальной целостности Финляндии со стороны Украины. При этом государственный деятель подчеркнул, что подробностями поделится после выяснения всех обстоятельств.