Мема: ЕС осознанно предоставляет Украине свою территорию для атак на РФ

Европейский союз (ЕС) осознанно предоставляет Киеву свою территорию для атак на Россию. Об этом РИА Новости заявил финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема, комментируя инцидент с упавшими на территории государства украинскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

«Это произошло после серии аналогичных инцидентов в странах Балтии — Эстонии и Латвии — что заставляет меня думать, что Евросоюз полностью осведомлен о таких атаках и теперь предоставляет свои территории Украине для проведения атак на нескольких фронтах», — сделал вывод он.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо рассказал, что на территории страны упали украинские беспилотники. В связи с произошедшим Орпо заявил о нарушении территориальной целостности Финляндии со стороны Украины. При этом государственный деятель подчеркнул, что подробностями поделится после выяснения всех обстоятельств.