Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:01, 31 марта 2026Россия

В Госдуме обвинили Финляндию в атаках на Россию «руками Украины»

Майя Назарова

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Финляндия атакует Россию «руками Украины». С таким обвинением выступил в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Депутат пояснил, что Киев «пустился во все тяжкие», используя территорию других государств для запуска дронов на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Чепа связал подобную тенденцию с большим количеством уничтоженных беспилотников противника.

«Они полностью нарушают все международные договоренности и атакуют нас со стороны той же Финляндии, мы можем говорить, что Финляндия принимает активное участие в этом», — поделился депутат.

До этого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал о последствиях новой атаки Вооруженных сил Украины на регион. По его данным, к шести утра над Ленобластью уничтожили 38 беспилотных летательных аппаратов, продолжается отражение атаки в Кингисеппском и Выборгском районах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok