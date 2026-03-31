В Госдуме обвинили Финляндию в атаках на Россию «руками Украины»

Депутат Чепа обвинил Финляндию в атаках на Россию руками Украины

Финляндия атакует Россию «руками Украины». С таким обвинением выступил в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Депутат пояснил, что Киев «пустился во все тяжкие», используя территорию других государств для запуска дронов на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Чепа связал подобную тенденцию с большим количеством уничтоженных беспилотников противника.

«Они полностью нарушают все международные договоренности и атакуют нас со стороны той же Финляндии, мы можем говорить, что Финляндия принимает активное участие в этом», — поделился депутат.

До этого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал о последствиях новой атаки Вооруженных сил Украины на регион. По его данным, к шести утра над Ленобластью уничтожили 38 беспилотных летательных аппаратов, продолжается отражение атаки в Кингисеппском и Выборгском районах.