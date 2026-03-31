Константинов: Границы Украины 1991 года бесследно исчезли

Глава парламента Крыма Владимир Константинов высказал позицию о том, что границы Украины 1991 года бесследно исчезли. Его слова передает РИА Новости.

«Этих границ давно не существует, они бесследно исчезли [после] госпереворота 2014 года и уничтожения детей Донбасса. А новые границы Украины — большой вопрос и проблема», — обозначил Константинов.

По словам парламентария, половина населения уехала из Украины за границу. В этой связи он задался вопросом, кто в сегодняшних границах будет жить на этих территориях, восстанавливать и обустраивать их.

«Но главное — кто признается в том, что идея евроинтеграции довела украинский народ до этой катастрофы. Это первое, что их должно волновать», — заключил Константинов.

Ранее советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил о невозможности для Вооруженных сил Украины выйти на границы 1991 года, поскольку цена слишком велика.