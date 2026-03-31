06:46, 31 марта 2026Россия

В России допустили открытие подводного фронта со стороны Украины

Военный эксперт РАНХиГС Степанов: Украина может открыть подводный фронт
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов заявил, что использование Украиной подводных беспилотных систем может говорить о формировании подводного фронта. Его слова приводит ТАСС.

По мнению Степанова, украинские военные могут массово применять подводные автономные системы, которые отличаются компактными размерами.

«С высокой долей вероятности подобные системы уже были задействованы для диверсий на морских коммуникациях, а сейчас их массовое внедрение в Военно-морские силы Украины будет говорить об открытии нового подводного фронта и о формировании целого веера угроз», — отметил он.

28 марта Минобороны России заявило об уничтожении автономного подводного аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что желание Украины контролировать Черное море — фантазии, которым не суждено сбыться.

