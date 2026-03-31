В России губернатор впервые обязал бизнес искать контрактников для армии. В Госдуме ответили: «Мы же не в Советском Союзе!»

Рязанский губернатор ввел компаниям квоту по кандидатам в контрактники на СВО

Губернатор Рязанской области Павел Малков обязал местных работодателей искать контрактников для участия в специальной военной операции (СВО). Соответствующее постановление было опубликовано на сайте администрации российского региона.

«Установить с 20 марта 2026 года по 20 сентября 2026 года для расположенных на территории Рязанской области хозяйствующих субъектов, независимо от их формы собственности, задания по подбору кандидатов на военную службу по контракту в Вооруженные силы Российской Федерации», — говорится в документе.

При этом количество необходимых кандидатов напрямую зависит от размера компании. Так, организации со штатом от 150 до 300 сотрудников должны найти двух желающих заключить контракт с Российской армией, со штатом от 300 до 500 сотрудников — трех, если же в компании работает 500 человек и более — пятерых.

Контроль за исполнением постановления Малков держит под личным наблюдением.

В Госдуме сравнили подход с СССР

Инициативу рязанского губернатора прокомментировали в Госдуме. Своим мнением на этот счет поделился член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, эта инициатива имеет элемент принуждения, что не очень хорошо в данной ситуации.

«Мы же не в Советском Союзе, чтобы разнарядку давать. И как заставить человека подписать контракт? Насильно загонять, получается, уговаривать? Контракт — это дело добровольное», — указал депутат.

Колесник напомнил, что в России, в отличие от Украины, где людей принуждают вступать в ряды Вооруженных сил страны, не объявлена всеобщая мобилизация.

Если будет мобилизация — вопросов нет, все пойдем защищать страну, кому положено Андрей Колесник депутат Госдумы

При этом депутат выразил мнение, что России не грозит всеобщая мобилизация, так как в зоне СВО хватает тех сил, «которые имеются на данный момент в наших Вооруженных силах». Колесник назвал достаточной ту работу по подбору кандидатов, что уже проводится в стране. «Довольно приличное количество людей идет на контракт. Это люди, у которых есть понимание, зачем они туда идут, и это люди, которые проходят определенную подготовку еще дополнительную», — указал он.

Член комитета Госдумы по обороне полагает, что инициатива рязанского губернатора вряд ли распространится на другие регионы. По его словам, на это «можно посмотреть в качестве эксперимента», однако он выразил сомнение в том, что это будет работать.

Законность поручения оценили

Судебный юрист Владимир Комсолев оценил законность распоряжения, обязывающего работодателей искать контрактников для участия в СВО.

По его словам, если руководитель организации будет заставлять своих подчиненных заключать контракт угрозами, например, о невыплате заработной платы, то это может послужить основанием для проверки как в органах прокуратуры, так и защиты в суде. «В этой части принудительно у нас законом запрещено, и в этой части возможны способы защиты», — указал эксперт.

При этом, сказал Комсолев, организации, в которых работают подлежащие призыву граждане, обязаны в рамках закона ставить о них в известность военкоматы. В том числе сотрудникам следует информировать работодателя и военкомат о наличии заболевания, которое препятствует прохождению службы.