16:51, 31 марта 2026РоссияЭксклюзив

Законность поручения властей региона России о поиске контрактников на предприятиях оценили

Адвокат Малков назвал недопустимым принуждение работников к контракту с армией
Карина Мирзоян
Карина Мирзоян (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Губернатор Рязанской области Павел Малков поручил местному бизнесу подбирать кандидатов на прохождение военной службы по контракту в рядах Вооруженных сил России. Судебный юрист Владимир Комсолев в разговоре с «Лентой.ру» оценил законность такого распоряжения.

«Если будет принудительно, допустим, заставлять руководитель организации своих подчиненных заключать контракт, к примеру, [угрожая] невыплатой заработной платы, это может послужить основанием в данном случае для проверки как в органах прокуратуры, так и защиты в суде. В этой части принудительно у нас законом запрещено, и в этой части возможны способы защиты», — подчеркнул эксперт.

Но организации, в которых работают граждане, подлежащие призыву, обязаны в рамках закона ставить в известность военкоматы о лицах, проходящих трудовую деятельность в компании. Сотрудникам стоит информировать работодателя и военкомат о наличии заболевания, которое препятствует прохождению службы в рядах Вооруженных сил России, подчеркнул адвокат.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник назвал инициативу губернатора Павла Малкова не очень хорошей, поскольку в ней присутствует элемент принуждения. Он подчеркнул, что работа по подбору кандидатов на контрактную службу в России проводится, но на добровольных началах.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что российские военные продолжают наступать по всей линии фронта, ситуация на линии боевого соприкосновения складывается не в пользу Украины. Успехи ВС России являются причиной отчаянных попыток киевского режима выйти на перемирие.

