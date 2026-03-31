В России объяснили появление шведского самолета-разведчика у границ РФ

Депутат Колесник: Шведский самолет-разведчик смотрел отработку украински БПЛА

Шведский самолет-разведчик, который был замечен у границ России в направлении Санкт-Петербурга, хотел посмотреть насколько отработали украинские дроны после налета на порт Усть-Луга, рассказал депутат Госдумы Андрей Колесник. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что самолет-разведчик Швеции вел мониторинг российской границы в направлении Санкт-Петербурга. При этом самолет начал вести разведку сразу после налета украинских беспилотников на порт Усть-Луга в Ленинградской области.

Колесник отметил, что самолеты-разведчики после серьезных боевых действий всегда просматривают поле боя, чтобы подтвердить. Таким образом, по его словам, Европа лишь в очередной раз демонстрирует, как втягивается в конфликт России и Украины.

«Обычно в таких случаях поднимается истребительная перехватывающая авиация, которая немножко "воспитывает" самолет-разведчик и дает ему понять, что лучше ему больше что-то не летать. Это не ответ уже, а конкретные действия. Мы с этими ответами уже немножко зачастили. Я еще раз говорю: пора вопросы задавать, уже сколько можно терпеть. Мы уже задаем эти вопросы, от них не очень хорошо себя чувствует Украина», — сказал Колесник.

Украина семь дней подряд бьет по Ленобласти. Украинские военные неоднократно атаковали ключевые нефтеналивные порты России: Приморск и Усть-Луга. Из-за этого терминалы приостанавливали отгрузку сырой нефти и топлива, экспорт российской нефти снижался.