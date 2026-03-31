Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:58, 31 марта 2026

В России призвали сбивать украинские беспилотники над Эстонией

Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

России следует сбивать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Эстонией. Об этом написал Telegram-канал «Два майора».

«Надо отрастить тестикулы и защитить жителей б. Эстонской ССР от нацистских дронов. И сбивать БПЛА в воздушном пространстве Эстонии», — призвали авторы канала.

26 марта стало известно, что Латвия, Литва и Эстония открыли небо для ударов дронов ВСУ по России. Уточнялось, что атаки БПЛА могут производиться на Санкт-Петербург, Ленобласть и северо-запад России.

Ранее в социальных сетях появились кадры с дронами Украины, пролетающими над Эстонией. Они были сняты жителями города Нарва.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok