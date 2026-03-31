В России заметно выросли зарплаты одной категории работников

Superjob: Средняя зарплата стройинженеров выросла на 10,9 процента за год

В марте 2026 года средняя рыночная зарплата инженеров в российской строительной отрасли увеличилась на 10,9 процента в сравнении с тем же периодом 2025-го. О заметном увеличении окладов этой категории работников сообщает ТАСС со ссылкой на данные Superjob.

Самые высокие медианные зарплаты эксперты зафиксировали у инженеров строительного контроля и производителей отделочных работ. За год показатель у этих работников достиг 200 тысяч рублей в месяц.

Заметный рост окладов аналитики также зафиксировали у инженеров-геодезистов, проектировщиков ОВиК (отопление, вентиляция и кондиционирование), систем электроснабжения и генплана. Средняя медианная зарплата этих категорий работников в первый месяц весны достигла 180 тысяч рублей. В топ-высокооплачиваемых сотрудников стройотрасли также вошли инженеры-конструкторы и инженеры-строители — по 175 тысяч рублей.

Самые опытные производители отделочных работ и инженеры-строители могут получать в месяц до 400 тысяч рублей. Такая же верхняя планка — у высококвалифицированных архитекторов. Максимум, на что могут рассчитывать инженеры-конструкторы, инженеры строительного контроля и ПТО с большим стажем, — ежемесячный оклад в 320-350 тысяч рублей, констатировали эксперты.

Ранее глава Минстроя России Ирек Файзуллин спрогнозировал строительной отрасли усиление кадрового голода. Подавляющее большинство компаний, задействованных в этой сфере, отметил министр, не занимаются вопросами повышения эффективности труда действующих сотрудников. Это может привести к увеличению дефицита квалифицированных строителей, заключил руководитель профильного ведомства.