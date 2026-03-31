13:46, 31 марта 2026

В сети восхитились тромбонистом на концерте Дмитрия Маликова словами «вызывайте пожарных»

Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @elena.sapozh

В сети восхитились тромбонистом Даниилом Ливенцовым на концерте российского певца Дмитрия Маликова словами «вызывайте пожарных». Видео опубликовано на странице психолога Елены Сапожниковой из Владивостока в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах музыкант энергично станцевал на краю сцены с инструментом в руках. Он предстал перед камерой в черном брючном костюме и с завитыми в кудри волосами.

Пользователи высказались о ролике в комментариях. «Я теперь хочу на концерт Маликова не ради Маликова!», «Суперкрасавчик, харизма на высшем уровне», «Вызывайте пожарных», «Тоже смотрела в основном на Даниила! Огонь тромбонист», — заявили юзеры.

В декабре 2025 года продюсер и организатор концертов Сергей Лавров заявил, что знает причину конфликта певицы Татьяны Булановой с артистами ее подтанцовки, которые завирусились в социальных сетях.

    Последние новости

    Стало известно о мощном взрыве на заводе в крупном российском городе

    Трое карманников притворялись туристами для совершения краж на экскурсиях в Европе

    Раскрыт способ избавиться от запаха животного в квартире

    Назван единственный способ полного отключения Telegram в России

    Найдено природное средство для защиты кишечника от воспалений

    На Украине назвали неожиданный способ восстановить отношения с Россией

    Власти впервые прокомментировали взрыв на российском заводе

    ФСБ вывели из здания «Башкиравтодора» его руководство

    Уехавший в Европу комик раскрыл трудности с оформлением гражданства

    Похожий на огромный гриб столб дыма после взрыва на российском заводе попал на видео

    Все новости
