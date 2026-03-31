Власти обратились к жителям после мощного взрыва на российском химзаводе

Мэр Нижнекамска Беляев обратился к жителям после взрыва на заводе

Мэр Нижнекамска Радмир Беляев призвал жителей сохранять спокойствие после взрыва на химзаводе «Нижнекамскнефтехим». Пост с обращением появился в его Telegram-канале.

«Дорогие нижнекамцы, понимаю вашу тревогу, но прошу сохранять спокойствие», — написал он.

Чиновник также добавил, что, по данным МЧС, пожар на предприятии уже локализовали.

О ЧП в Нижнекамске стало известно ранее 31 марта. По последним данным, 58 человек пострадали. В сети также появилось видео первых секунд после мощного взрыва, прогремевшего на химзаводе.