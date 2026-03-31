12:40, 31 марта 2026

Выявлена скрытая опасность популярных средств дезинфекции

Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: amenic181 / Shutterstock / Fotodom

Исследование ученых из Калифорнийского университета в Дэвисе показало, что дезинфицирующие средства, содержащие четвертичные аммониевые соединения (QAC), могут быть гораздо более опасными при вдыхании, чем при проглатывании. В ходе эксперимента на мышах ученые обнаружили серьезные повреждения легких при уровнях QAC в крови, аналогичных тем, которые обнаруживаются у людей. Исследование опубликовано в журнале Environmental Science & Technology (EST).

Ученые выяснили, что при вдыхании этих химикатов повреждения легких были в 100 раз более серьезными и в 100 раз более смертельными, чем при их проглатывании. Это поднимает вопросы о безопасности аэрозольных дезинфицирующих средств, которые часто используются в домашних и общественных помещениях.

Материалы по теме:
Россияне стали заботиться о здоровье. Как работает онкостраховка и сколько она стоит
Россияне стали заботиться о здоровье.Как работает онкостраховка и сколько она стоит
3 февраля 2025
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта. Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта.Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
2 сентября 2025

Четвертичные аммониевые соединения широко применяются с 1940-х годов в популярных средствах дезинфекции. Эти химикаты обычно не испаряются сами по себе, но часто содержатся в спреях для чистки, которые при распылении могут попасть в легкие. Исследования также показали, что 80 процентов участников имели следы этих химикатов в крови, что указывает на возможность их попадания в организм через дыхательные пути.

Результаты исследования заставляют задуматься о безопасности использования дезинфицирующих аэрозолей в повседневной жизни. Ученые подчеркивают, что требуется дополнительное исследование, чтобы понять, насколько эти вещества могут быть опасны для людей, особенно при длительном воздействии.

Ранее стало известно, что загрязнение воздуха и шум повышают риск болезней сердца и сосудов.

    Иран ударил еще по одному гигантскому нефтетанкеру

    В России назвали причины отказа от европейских машин в пользу китайских

    ВСУ ударили по зданию правительства в столице российского региона

    Звезда «Кухни» развелась после девяти лет брака

    Раскрыта причина одного требования США к Польше

    Ермак обогнал Зеленского по деньгам

    Зеленского уличили в попытке устроить хаос в Венгрии

    Выявлена скрытая опасность популярных средств дезинфекции

    Молодая женщина поселилась в доме престарелых из-за дешевой аренды

    Москвичей предупредили о снеге в мае и апреле

    Все новости
