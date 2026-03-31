21:31, 31 марта 2026

Заявивший о принуждении к взяткам экс-замгубернатора заплакал в суде

Марина Совина
Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress

Экс-замгубернатора Курской области Алексей Дедов, обвиняемый в получении взяток, заплакал при произнесении последнего слова на судебном заседании. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

«Во вторник Дедов выступил с последним словом. (...) Подсудимый не смог сдержать слез, прося суд назначить ему справедливое наказание», — говорится в публикации агентства.

Дедов также заявил в суде, что его заставляли брать взятки. По его словам, давление на него оказывало руководство. В последнем слове фигурант заявил, что ему стыдно смотреть людям в глаза, потому что он их подвел.

Ранее стало известно, что прокурор запросил для Дедова 19 лет колонии по делу о взятках. По версии следствия, Дедов с экс-главой региона получили взятку в размере 12,9 миллиона рублей за помощь двум компаниям — ООО «Стройтехнолгрупп» и ООО «Евроклимат 2000».

