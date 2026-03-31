Женщина увидела свою фотографию из отпуска и похудела на 51 килограмм

В Великобритании женщина похудела на 51 килограмм из-за неудачной фотографии

Жительница города Суонси, Великобритания, Никки Вудгейт рассказала, как похудела на 51 килограмм после неудачного отпуска. Об этом пишет Daily Mirror.

В октябре 2023 года Вудгейт отдыхала в Испании с партнером и родителями. Там она изнывала от жары из-за лишнего веса, пока близкие наслаждались солнцем. Британка поняла, что пора менять образ жизни, когда увидела свою фотографию из того отпуска. Женщина призналась, что едва узнала себя на снимке.

Вернувшись в Великобританию, она стала постепенно осознавать, сколько проблем приносит ей лишний вес. У нее болели колени, ей было тяжело засыпать, ей не нравилось выходить на улицу, она не могла найти себе подходящую одежду. Женщина рассказала, что до того отпуска никогда не пыталась похудеть, и не думала, что у нее получится.

В первую очередь Вудгейт стала питаться фруктами, йогуртами, салатами и домашним карри вместо фастфуда, чипсов и пива. Кроме того, женщина начала больше двигаться. Например, полюбила гулять в горах с собаками.

Все усилия привели к тому, что в июне 2024 года британка снова полетела в отпуск, но в этом раз смогла им по-настоящему насладиться. Впервые за 20 лет она надела бикини.

Увидев успех женщины, ее родители стали худеть вместе с ней. Они создали чат в мессенджере на троих, где обмениваются здоровыми рецептами и поддерживают друг друга.

