00:41, 1 апреля 2026

Экс-чиновника Минфина арестовали по делу о сексуальном насилии

Экс-чиновника Минфина Голованова арестовали по обвинению в насилии над ребенком
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

Пресненский суд Москвы арестовал бывшего замдиректора департамента таможенной политики и регулирования алкогольного и табачного рынков Минфина Георгия Голованова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

Экс-чиновник обвиняется в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Суд назначил меры пресечения в виде заключения под стражу.

На сайте ведомства отмечается, что Голованов входил в число сотрудников в графике приема граждан в 2026 году.

Ранее в Красноярском крае завели дело на главу Минстроя за превышение полномочий. По данным следствия, в 2022 году в Нижнеингашском районе был построен многоквартирный дом, предназначенный для детей-сирот. Подозреваемый, являясь руководителем краевого управления капитального строительства, знал, что дом признан аварийным и не расторг контракт с подрядной организацией, а также с нее не взыскан аванс в размере более 23 миллионов рублей.

