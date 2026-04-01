02:01, 1 апреля 2026Мир

ЕС выделил Украине десятки миллионов евро за счет доходов от активов России

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Европейский союз выделил Украине дополнительные 80 миллионов евро за счет прибыли от замороженных российских активов. Об этом сообщила dерховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на пресс-конференции в Киеве, сообщает «Интерфакс-Украина».

Глава евродипломатии также призвала ужесточить санкций против России, а не ослаблять их.

В январе стало известно, что около 210 миллиардов евро активов Центрального банка России заблокированы в ЕС. Из них 180 миллиардов евро заблокированы в Бельгии, еще около 20 миллиардов заморожены во Франции, остальная сумма — в Германии и Люксембурге.

Ранее сообщалось, что «Большая семерка» (G7) в 2025 году выделила Украине 37,9 миллиарда долларов за счет доходов от активов России.

