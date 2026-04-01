ЕС выделил Украине десятки миллионов евро за счет доходов от активов России

Европейский союз выделил Украине дополнительные 80 миллионов евро за счет прибыли от замороженных российских активов. Об этом сообщила dерховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на пресс-конференции в Киеве, сообщает «Интерфакс-Украина».
Глава евродипломатии также призвала ужесточить санкций против России, а не ослаблять их.
В январе стало известно, что около 210 миллиардов евро активов Центрального банка России заблокированы в ЕС. Из них 180 миллиардов евро заблокированы в Бельгии, еще около 20 миллиардов заморожены во Франции, остальная сумма — в Германии и Люксембурге.
Ранее сообщалось, что «Большая семерка» (G7) в 2025 году выделила Украине 37,9 миллиарда долларов за счет доходов от активов России.