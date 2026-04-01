Иран пригрозил ударами по военным базам еще одному союзнику США

Посол Ирана в Лондоне Мусави допустил удары по британским военным базам

Использование американскими военными британских баз для атак на Иран может сделать объекты Великобритании легитимными целями для ударов. Об этом иранский посол в Лондоне Сейед Али Мусави рассказал в интервью The Times.

«Это очень важный вопрос для нашей самообороны. Представители военного звена нашей системы примут соответствующее решение. Это зависит от ваших действий», — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что Тегеран подходит к вопросам самообороны «очень осторожно и деликатно». Мусави добавил, что Иран готов «устранить любые опасения и неясности» в вопросах, связанных с ядерной программой исламской республики.

2 марта Иран нанес удар беспилотником по британской базе «Акротири» на Кипре. В последний раз эта военная база подвергалась прямому нападению со стороны ливийских боевиков в середине 1980-х годов.