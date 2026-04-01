Иран согласился закончить конфликт с США при одном условии

Пезешкиан: Иран готов закончить конфликт с США, если его требования выполнят

Иран готов закончить конфликт с США и Израилем при условии, что его требования будут выполнены. Об этом заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан во время телефонного разговора с председателем Европейского совета Антониу Кошта, передает IRNA.

«Иран ни на каком этапе не стремился к напряженности и войне и обладает необходимой волей для завершения конфликта при соблюдении его условий, особенно при наличии гарантий недопущения повторной агрессии», — подчеркнул он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении завершить военную операцию в Иране в течение двух-трех недель. Он утверждает, что Вашингтон уже достиг единственной поставленной цели — не позволить Тегерану обладать ядерным оружием.