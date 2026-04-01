01:09, 1 апреля 2026Мир

МИД России рассказал о ходе переговоров по Украине

Замглавы МИД РФ Галузин: Переговоры по Украине стоят «на паузе»
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Переговоры по украинскому урегулированию сейчас стоят «на паузе» на фоне агрессии США и Израиля против Ирана. Об этом рассказал ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Он подчеркнул, что российская сторона всегда была и остается открытой для поиска путей политико-дипломатического урегулирования. В то же время собеседник агентства отметил, что в данном вопросе «важна не только регулярность или частота раундов, важна субстантивность повестки дня».

Ранее заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко прокомментировал состояние переговоров по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, дат следующих переговоров по Украине нет. «Мы, тем не менее, готовы к их возобновлению, но, разумеется, на основе тех договоренностей, которые были достигнуты в Анкоридже», — подчеркнул он.

