Минздрав уточнил число пострадавших при взрыве на российском заводе

Минздрав: В Нижнекамске за помощью обратились 68 пострадавших при ЧП на заводе

В результате ЧП на заводе в Нижнекамске за медицинской помощью обратились 68 человек. Об этом рассказали в Минздраве России, передает РИА Новости.

По данным ведомства, из общего числа пострадавших госпитализированы оказались 21 человек, из них пятеро сейчас находятся в тяжелом состоянии.

Подробности уточняются.

Об инциденте стало известно во вторник, 31 марта. Пожарные присвоили возгоранию максимальный, пятый, ранг сложности. Пламя охватило территорию, превышающую 2000 квадратных метров.

В медиа появились кадры, на которых запечатлены первые секунды после мощного взрыва на химзаводе. Спасатели еще продолжают ликвидировать остаточное горение.