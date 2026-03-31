22:16, 31 марта 2026Россия

Минздрав: В Нижнекамске за помощью обратились 68 пострадавших при ЧП на заводе
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В результате ЧП на заводе в Нижнекамске за медицинской помощью обратились 68 человек. Об этом рассказали в Минздраве России, передает РИА Новости.

По данным ведомства, из общего числа пострадавших госпитализированы оказались 21 человек, из них пятеро сейчас находятся в тяжелом состоянии.

Подробности уточняются.

Об инциденте стало известно во вторник, 31 марта. Пожарные присвоили возгоранию максимальный, пятый, ранг сложности. Пламя охватило территорию, превышающую 2000 квадратных метров.

В медиа появились кадры, на которых запечатлены первые секунды после мощного взрыва на химзаводе. Спасатели еще продолжают ликвидировать остаточное горение.

    Последние новости

    «Такое невозможно без согласия НАТО». Дроны ВСУ ударили по России с территории Прибалтики. Какую роль сыграл в этом альянс?

    В сети обсудили фигуру «самой сексуальной автогонщицы в мире» на новых фото

    В США заявили о «самом большом тревожном сигнале» после слов Трампа

    Минздрав уточнил число пострадавших при взрыве на российском заводе

    Президент Болгарии пожаловалась на «неадекватное» соглашение с Украиной

    Зеленскому и Каллас сделали зловещее предсказание

    Changan начнет производство популярного седана в Казахстане

    Сборная России не забила пенальти и сыграла вничью с Мали

    Премьер страны ЕС раскритиковал Зеленского

    Иран сообщил об ударе по американским пилотам

    Все новости
