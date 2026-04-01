Соскин: Каллас в Киеве показала, что ЕС предал Украину

Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Кая Каллас в ходе визита в Киев отчетливо показала, что Брюссель предал Украину. Об этом заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Он прокомментировал слова Каллас о том, что ЕС не может продвинуться в вопросе выделения Украине кредита на 90 миллиардов евро. По мнению Соскина, Европа давно предала Украину.

«Возникает вопрос: а ты зачем приехала? Это уже настоящий капкан. Что самое важное: денег нет и тут уже не в [премьер-министре Венгрии Викторе] Орбане дело», — возмутился он.

Ранее Каллас сообщила, что у ЕС нет «хороших новостей» по предоставлению кредита Киеву. «Работа по преодолению этих препятствий продолжается, но, к сожалению, я не могу сообщить, что кредит будет предоставлен», — подчеркнула она.