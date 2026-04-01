03:25, 1 апреля 2026

На Западе сделали мрачный для Трампа прогноз об Иране

NZZ: У Трампа заканчиваются позитивные варианты исхода конфликта с Ираном
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Военная операция США против Ирана может лишь укрепить Тегеран, а Вашингтон, напротив, выйдет из противостояния ослабленным. Об этом пишет газета Neue Zürcher Zeitung.

В статье отмечается, что чем больше длится конфликт, тем меньше у американского президента Дональда Трампа позитивных вариантов выхода из него. Как указывает издание, операция не принесла стратегических побед Вашингтону, а попытка сменить руководство Ирана лишь сплотила его сторонников.

«В сложившейся ситуации у американского президента осталось мало жизнеспособных вариантов, если режим продолжит выдерживать бомбардировки: масштабная эскалация войны, прекращение огня на условиях Тегерана или одностороннее прекращение авиаударов», — говорится в публикации.

Ранее издание The Atlantic писало, что США превратились в сверхдержаву-изгоя из-за операции против Ирана, поскольку страны, которые когда-то поддерживали Вашингтон, теперь будут сторониться его или объединятся против него.

    Последние новости

    Врезался в скалу. В Крыму разбился военно-транспортный Ан-26, погибли 29 человек

    Раскрыто число действующих против России на Украине западных стран

    В Конгрессе США резко ответили критикам переговоров с Россией

    Бывшая ведущая «Орла и решки» снялась в прозрачном топе без бюстгальтера

    В МИД заявили о готовности восстановления отношений с Грузией

    В Иране назвали условие мира с США

    Депутаты Госдумы вступились за таксистов в одном городе

    Политик с паразитом в мозге отрезал пенис еноту

    Девушка начала испытывать отвращение к сексу по неожиданной причине

    В Москве стартовал сезон самокатов

    Все новости
