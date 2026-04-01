Названа причина смерти актера из «Улиц разбитых фонарей»

AIF: Актер Николай Соловьев умер в возрасте 66 лет из-за инсульта

Актер из телевизионного сериала «Улицы разбитых фонарей» Николай Соловьев умер в возрасте 66 лет в результате инсульта. Причину смерти заслуженного артиста РФ назвал aif.ru его друг Дмитрий.

«Инсульт...» — приводит слова Дмитрия издание.

Николай Соловьев исполнил десятки ролей в спектаклях и кино. За его плечами роли в сериалах «Морские дьяволы. Рубежи Родины» и «Улица разбитых фонарей-16».

О смерти Соловьева стало известно во вторник, 31 марта. Коллектив Новосибирского городского драматического театра под руководством Сергея Афанасьева, в котором трудился артист, выразил глубокие соболезнования родным и близким актера. Дату и время церемонии прощания раскроют дополнительно.