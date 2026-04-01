Названы проблемы компактного кроссовера Haval

Владельцы Haval H3 рассказали о «сверчках», острых углах и других нюансах модели

Владельцы компактного кроссовера Haval H3 разделились во мнениях: часть из них в полном восторге от модели, тогда как другие указали на неприятные нюансы, выявленные сразу после начала эксплуатации. «Лента.ру» изучила проблемы модели по отзывам на портале Auto.ru.

Пользователь с ником Гладиолус сообщил о появлении скрипа в передней подвеске, предположительно вызванного втулками стабилизатора. Кроме того, он отметил неудовлетворительную управляемость, наличие множества посторонних звуков («сверчков») в салоне, а также слабый свет фар, особенно в дальнем режиме. Спустя время, по его наблюдениям, изменились заводские зазоры кузовных элементов. «Я так и не смог сесть на этой сидухе так, чтобы было удобно, постоянно ерзаю», — пишет он.

Сергей указал на отсутствие дворника на стекле багажника. Также он раскритиковал размещение камер кругового обзора, которые мгновенно загрязняются в сырую погоду. Его не радует отсутствие выдвижной камеры для движения задним ходом. К минусам он также отнес высокий расход топлива, уточнив при этом, что автомобиль сейчас в стадии обкатки.

Автовладелец Konstantin в целом доволен машиной, но также обратил внимание на несколько недостатков. «Во-первых, материалы в салоне довольно маркие — пластик легко пачкается, глянцевые поверхности быстро царапаются. Еще немного смутил размер багажника. Для такой вместительной машины хотелось бы побольше пространства. Не могу не отметить, что роботизированная коробка передач ведет себя иногда чуть дергано на низких скоростях, особенно при резком разгоне. Однако при плавной езде все работает довольно слаженно. Возможно, со временем это станет привычным, и дискомфорт уйдет», — отметил он.

Пользователь Niqita сообщил, что при управлении иногда задевает ногой рычаг круиз-контроля: «Особо не мешает, но было бы классно, если бы так не происходило. Для высоких сразу скажу — аккуратнее ходите, когда у вас открыт багажник. Углы крышки багажника острые. Случился удар моей головы об этот угол, благо был головной убор, который позволил избежать серьезных травм». В качестве недостатка он также отметил отсутствие заднего подлокотника. «Колено упирается в крышку динамика водительской двери, хотелось бы чуть-чуть шире данное пространство. Но это уже особенности высокого роста», — подытожил владелец Haval H3.

